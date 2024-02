Village Bank and Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Derzeit weist die Village Bank And ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25 auf, was bedeutet, dass die Börse 25,64 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist eine Überbewertung um 36 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche. Im Bereich "Handelsbanken" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 18, was die Überbewertung des Titels aufzeigt und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie der Village Bank And auf 43,14 USD, während der aktuelle Kurs 43,18 USD beträgt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung mit einer Distanz von +0,09 Prozent zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 41,05 USD, was einer positiven Bewertung mit einem Abstand von +5,19 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Im Bereich Dividende schüttet die Village Bank And eine Dividendenrendite von 1,8 % aus, was 137,07 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,87 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung wird als eher neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral". Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.