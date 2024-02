Village Bank and Aktie: Keine Panik!

Die Village Bank And schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 % aus, was 137,07 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,87 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Village Bank And 43,14 USD erreicht, während die Aktie selbst bei 43,18 USD liegt. Die Abweichung zum GD200 beträgt somit +0,09 %, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 41,05 USD, was einer Abweichung von +5,19 % entspricht und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Village Bank And in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität der Diskussionen. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 25, was bedeutet, dass die Börse 25,64 Euro für jeden Euro Gewinn von Village Bank And zahlt. Dies ist 36 % mehr als der Durchschnitt in der Branche, der bei 18 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel daher auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft.