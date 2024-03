Village Bank and Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Village Bank And-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu einem neutralen Rating führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) betrug 42,8 USD, während der aktuelle Kurs bei 42 USD liegt, was einer Abweichung von -1,87 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 41,76 USD nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem neutralen Rating auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Village Bank And ebenfalls als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 3,03, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 58,91 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Village Bank And-Aktie bei -27,32 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 5,16 Prozent, wobei die Village Bank And mit 32,48 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Village Bank And ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Foren. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung zur Anleger-Stimmung.