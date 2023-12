Village Bank and Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Einordnung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In Bezug auf die Village Bank And-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 26, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil als der RSI7 und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier auf der Basis des RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Village Bank And-Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist die Village Bank And-Aktie eine Dividendenrendite von 1,42 Prozent auf, was 137,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Tatsache wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Village Bank And-Aktie bei 24,69, was über dem Branchendurchschnitt von 16,43 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Village Bank And-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde eher neutral über die Aktie diskutiert, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es ebenfalls keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Village Bank And-Aktie basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer mit "Neutral" bewertet.