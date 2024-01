Vilkyskiu Pienine Aktie: Füße still halten!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Vilkyskiu Pienine diskutiert. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zählt auch die Diskussionsintensität. In Bezug auf Vilkyskiu Pienine hat diese in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Vilkyskiu Pienine-Aktie von 5,24 EUR als "Gut" bewertet, mit einer Entfernung von +11,02 Prozent vom GD200 (4,72 EUR) und einem GD50 von 4,8 EUR, was einem Abstand von +9,17 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 45,45 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 21,35 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher von uns abweichend als "Gut" eingestuft wird.