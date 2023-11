Vilkyskiu Pienine Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI für die Vilkyskiu Pienine-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 40,32 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, weshalb sie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Vilkyskiu Pienine.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Vilkyskiu Pienine durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Vilkyskiu Pienine bei 4,73 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,74 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,21 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,65 EUR, was einen Abstand von +1,94 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Vilkyskiu Pienine. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Vilkyskiu Pienine daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird dem Unternehmen für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.