Viking Therapeutics Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Diskussionen über Viking Therapeutics in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Viking Therapeutics derzeit als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,04 USD, während der Kurs der Aktie (65,05 USD) um +209,17 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 39,57 USD zeigt eine Abweichung von +64,39 Prozent und entspricht somit einem "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche hat Viking Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +572,32 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Viking Therapeutics um 574,57 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Viking Therapeutics-Aktie sind 7 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Auch kürzerfristig wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten jedoch darauf hin, dass die Aktie um -35,69 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Viking Therapeutics von den Analysten ein "Neutral"-Rating.