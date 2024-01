Viking Therapeutics Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Für Viking Therapeutics liegen der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis vor. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 51,57 Punkten, was bedeutet, dass die Viking Therapeutics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 Wert von 30,83 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Viking Therapeutics also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Wenn man den Aktienkurs im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche betrachtet, hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 124,85 Prozent erzielt, was 99,92 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Biotechnologie" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 20,11 Prozent, Viking Therapeutics jedoch aktuell 104,74 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Viking Therapeutics derzeit bei 16,04 USD liegt. Dies entspricht einem Abstand von +21,45 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 19,48 USD, was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 14,42 USD, was einer Differenz von +35,09 Prozent entspricht und damit ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet also "Gut".

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Viking Therapeutics eingestellt waren, mit neun positiven und vier negativen Tagen sowie einem Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Viking Therapeutics daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt die Aktie von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.