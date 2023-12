Viking Therapeutics Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) der Viking Therapeutics liegt aktuell bei 32,49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor hat die Viking Therapeutics im letzten Jahr eine Rendite von 205,4 Prozent erzielt, was 191,77 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen im Bereich Biotechnologie beträgt 27,3 Prozent, wobei die Viking Therapeutics aktuell 178,1 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für die Viking Therapeutics abgegeben haben, geben insgesamt eine positive Einschätzung ab, mit 6 Kaufempfehlungen, 0 neutralen Empfehlungen und 0 schlechten Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Viking Therapeutics liegt bei 27 USD, was einer potenziellen Wertsteigerung von 42,86 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognosen wird die Aktie auch von den Analysten insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Viking Therapeutics eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.