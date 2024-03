Viking Therapeutics-Aktie: Der Wettbewerb schlägt zurück

Nachdem die Viking Therapeutics-Aktie (WKN: A12GD6) seit Anfang Februar einen atemberaubenden Höhenflug erlebt und ihren Wert zeitweise vervierfacht hatte, ging es zum Wochenschluss mächtig ergab mit dem dänischen Biotech-Wert. Am Donnerstag und Freitag verlor Viking in Summe rund 22% an Wert. War die Euphorie zu groß oder gibt es schlechte Nachrichten?