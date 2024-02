Viking Supply Ships AB Aktie: Ein sicheres Investment?

Die technische Analyse der Viking Supply Ships-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 92,91 SEK liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 93,9 SEK, was einer Abweichung von +1,07 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie charttechnisch als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 90,82 SEK zeigt eine geringe Abweichung von +3,39 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Viking Supply Ships daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Viking Supply Ships-Aktie liegt bei 44,86, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment für die Viking Supply Ships-Aktie zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge. In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ stark über die Aktie diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Aktie von Viking Supply Ships. Daher wird auch unter diesem Gesichtspunkt eine "Neutral"-Einstufung vergeben. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtwert von "Neutral" für die Aktie von Viking Supply Ships.