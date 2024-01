Viking Supply Ships AB Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse von Viking Supply Ships zeigt, dass das Unternehmen derzeit neutral bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 97,3 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 91 SEK liegt, was einer Abweichung von -6,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 93,32 SEK, was einer Abweichung von -2,49 Prozent entspricht, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Viking Supply Ships auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Viking Supply Ships zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 63,46 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 48,59, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Viking Supply Ships ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Viking Supply Ships eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Insgesamt wird Viking Supply Ships basierend auf den verschiedenen Indikatoren und Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.