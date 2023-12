Viking Supply Ships AB Aktie: Ist das wirklich alles?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Viking Supply Ships in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Auch die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen abgegeben, was zu demselben neutralen Rating führt. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie von Viking Supply Ships kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Der längerfristige RSI ergibt jedoch ein neutrales Rating.

Der aktuelle Kurs der Viking Supply Ships-Aktie liegt 6,31 Prozent unter dem GD200 (98,2 SEK), was auf ein schlechtes Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen auf ein neutrales Signal hin, da der Abstand -2,11 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.