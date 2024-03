Viking Mines Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "UNION BANKSHARES":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Viking Mines wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Viking Mines weder überkauft noch überverkauft (Wert: 60), wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse von Kommentaren und Beiträgen auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Resonanz über Viking Mines. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zählt ebenfalls zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität rund um Viking Mines nur wenig Aktivität, wodurch die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft, was Viking Mines insgesamt ein "Schlecht"-Wert einbringt.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Viking Mines-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,011 AUD) weicht somit um +10 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,01 AUD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+10 Prozent Abweichung), wodurch Viking Mines auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Viking Mines-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.