Viking Mines Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Viking Mines zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 0,01 AUD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,011 AUD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +10 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,01 AUD, was auch einen Abstand von +10 Prozent bedeutet, und daher auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Diskussionen über Viking Mines in den sozialen Medien spiegeln unterschiedliche Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Das Sentiment und der Buzz zeigen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Viking Mines in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Viking Mines zeigt ebenfalls gemischte Signale. Während der RSI einen Wert von 100 erreicht und daher als "überkauft" eingestuft wird, zeigt der RSI25 einen neutralen Wert von 58,33. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie.