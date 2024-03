Viking Mines Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Viking Mines. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass Viking Mines momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 75, dass Viking Mines überkauft ist und daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Viking Mines-Aktie ein Durchschnitt von 0,01 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag ebenfalls bei 0,01 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs und erhalten daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Viking Mines für die einfache Charttechnik mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in den letzten Wochen zeigten eine Zunahme positiver Kommentare über Viking Mines in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt somit eine positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhielt insgesamt ein "Gut"-Rating aufgrund der steigenden Aufmerksamkeit und der vermehrten Diskussionen in den sozialen Medien.