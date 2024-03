Viking Line Abp Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der gleitende Durchschnittskurs der Viking Line Abp beträgt derzeit 18,84 EUR, während der Aktienkurs bei 19,8 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +5,1 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 19,39 EUR, was einer Differenz von +2,11 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Viking Line Abp-Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger im letzten Monat gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb im letzten Monat unverändert und führt somit zu einem weiteren "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Viking Line Abp-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Viking Line Abp liegt bei 77,78 Punkten und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 47,55, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Viking Line Abp-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Viking Line Abp wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird die Viking Line Abp-Aktie daher mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.