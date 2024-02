Viking Line Abp Aktie: War das schon alles?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Bei der längerfristigen Betrachtung haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Viking Line Abp analysiert. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten an zwei Tagen eine positive Stimmung und an insgesamt zwei Tagen eine neutrale Einstellung. In den letzten Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf Viking Line Abp unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine positive Einschätzung. Der GD200 des Wertes verläuft bei 18,65 EUR, während der Kurs der Aktie bei 19,7 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,63 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 19,03 EUR zeigt eine Abweichung von +3,52 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Viking Line Abp aktuell einen Wert von 34,48, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 Wert von 41 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".