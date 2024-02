Viking Line Abp Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Viking Line Abp liegt bei 66,67, was als neutrale Situation angesehen wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde für Viking Line Abp eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Viking Line Abp-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 18,6 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 19,05 EUR liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem neutralen Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Zuletzt stand die Aktie von Viking Line Abp im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führt insgesamt zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse eine neutrale bis positive Bewertung der Viking Line Abp-Aktie.