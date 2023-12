Viking Line Abp Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Viking Line Abp liegt der aktuelle Wert des RSI bei 52,94, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ebenfalls ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weiterhin als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Neutral" betrachtet.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Viking Line Abp derzeit ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 17,97 EUR, während der Kurs der Aktie (18,7 EUR) um +4,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht daher ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 18,92 EUR, was einer Abweichung von -1,16 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktie von Viking Line Abp eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen war neutral, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Unternehmen Viking Line Abp.