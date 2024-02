Viking Line Abp Aktie: Abwarten

Die Stimmung unter den Anlegern für die Viking Line Abp ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Einflussfaktor für die Aktie zu ermitteln. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden als neutral bewertet, da die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung nur eine mittlere Aktivität aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung für Viking Line Abp zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Das langfristige Stimmungsbild unter den Investoren und Nutzern im Internet erhält somit die Note "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Viking Line Abp zeigt eine Ausprägung von 83,33, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,94, was eine neutrale Einstufung für 25 Tage ergibt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Viking Line Abp-Aktie eine neutrale Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,95 EUR, was einer Abweichung von +1,83 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (18,61 EUR) entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Viking Line Abp-Aktie sowohl auf Basis des Sentiments, des RSI als auch der technischen Analyse eine neutrale Bewertung.