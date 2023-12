Vikase Cos Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Viskase Cos in den sozialen Medien. Es gab keine stark positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Viskase Cos in etwa so häufig diskutiert wie normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Von fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Viskase Cos bei 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Behälter & Verpackung" (KGV von 94,3) unter dem Durchschnitt liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Viskase Cos-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,53 USD lag. Der letzte Schlusskurs (1,4 USD) weicht somit um -8,5 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Viskase Cos-Aktie beträgt aktuell 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft betrachtet, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.