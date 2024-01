Vikase Cos Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Viskase Cos-Aktie wird laut einer aktuellen Analyse mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent bewertet, was 8342,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Viskase Cos-Aktie mit 1,9 USD derzeit +22,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +21,02 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Viskase Cos ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den letzten Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Viskase Cos als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 50, was eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung von 26,97 ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.