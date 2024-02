Vikase Cos Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Viskase Cos-Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein positives Signal, da der aktuelle Kurs mit 1,89 USD einen Abstand von +13,17 Prozent vom GD200 (1,67 USD) aufweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, signalisiert mit einem Kurs von 1,75 USD ein "Gut"-Signal, da der Abstand +8 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt die Viskase Cos-Aktie ein schlechtes Signal, da der RSI bei 100 liegt, was als "überkauft" eingestuft wird. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Niveau von 100 eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau an.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie günstig bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,07 83 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" (77,48), was auf eine Unterbewertung hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Viskase Cos in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da das Unternehmen unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal.

Zusammenfassend erhält die Viskase Cos-Aktie aufgrund der technischen und fundamentalen Analyse sowie des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien insgesamt ein "Neutral"-Rating.