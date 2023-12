Zions Bancorporation NA-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Aktienkurs von Zions Na hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,73 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor 21,71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,2 Prozent, und Zions Na liegt aktuell 12,53 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Zions Na eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Zions Na daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv waren, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt wird Zions Na von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zions Na-Aktie liegt bei 28,92, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 28, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Zions Na-Aktie ein Durchschnitt von 32,56 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 43,93 USD, was einer Abweichung von +34,92 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 35,33 USD und einer Abweichung von +24,34 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Zions Na also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.