Die Vigileuroscience-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation zueinander. Betrachten wir den RSI von Vigil Neuroscience auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 71,28 Punkten, was darauf hindeutet, dass Vigil Neuroscience derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 74,72, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen überwiegend eine negative Stimmung. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger diskutierten verstärkt negative Themen in Bezug auf Vigil Neuroscience, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Vigil Neuroscience-Aktie bei 8,16 USD lag, während der aktuelle Kurs nur bei 3,2 USD liegt, was einer Abweichung von -60,78 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 5,94 USD weist eine Abweichung von -46,13 Prozent auf. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionen im Internet haben langfristig zu einer unterdurchschnittlichen Aktivität geführt, und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristig negatives Stimmungsbild für Vigil Neuroscience.

Insgesamt zeigen der RSI, die Stimmung in den sozialen Netzwerken, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz eine negative Einschätzung für die Aktie von Vigil Neuroscience.