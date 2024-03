Vigileuroscience Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Analysten von Vigil Neuroscience haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine positive Einstufung für die Aktie abgegeben. Es gab 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates für Vigil Neuroscience. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 23 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 2,76 USD einer erwarteten Kursentwicklung von 733,33 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Vigil Neuroscience wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in eine negative Richtung entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis aufzeigt, dass Vigil Neuroscience überkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 75,79 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 51,3 Punkten, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" und "Neutral" führt.

Abschließend zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Vigil Neuroscience eine negative Entwicklung, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der Abstand zum 50-Tage-Durchschnittskurs (GD50) ist ebenfalls negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Bewertung für die Aktie von Vigil Neuroscience.