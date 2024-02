Vigileuroscience Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Vigil Neuroscience-Aktie wird derzeit technisch analysiert und hat sich in den letzten Tagen nicht gut entwickelt. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 6,26 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs von 3,03 USD liegt 51,6 Prozent unter dieser Linie. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 3,26 USD ergibt sich ein Abstand von -7,06 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung. Die Stimmungslage bei Vigil Neuroscience hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen waren neutral, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Analysteneinschätzung für Vigil Neuroscience ist hingegen positiv. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen abgegeben, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose liegt bei 23 USD, was ein Aufwärtspotential von 659,08 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Insgesamt erhält Vigil Neuroscience daher eine insgesamt positive "Gut"-Bewertung.