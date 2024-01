Vigileuroscience Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Vigil Neuroscience-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,26 USD erzielt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,3 USD, was einem Unterschied von -54,55 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,72 USD liegt mit einem Unterschied von -30,08 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung hat Vigil Neuroscience in den letzten 12 Monaten ein "Gut"-Rating erhalten. Aktuell liegt jedoch kein Analystenupdate vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 596,97 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 23 USD, was als positiv eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Vigil Neuroscience in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist daher im roten Bereich und die Aktie erhält eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch an, dass sie nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Vigil Neuroscience in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt an, dass die Anleger größtenteils neutral eingestellt waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Somit wird Vigil Neuroscience auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt als "Gut" bewertet.