Vigileuroscience Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Vigil Neuroscience-Aktie insgesamt 1 Analystenbewertung, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" war. Daher ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Vigil Neuroscience-Aktie. Es gab keine neuen Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Die durchschnittliche Kurszielbewertung der Analysten beläuft sich auf 23 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 533,61 Prozent entspricht. Aufgrund des letzten Schlusskurses von 3,63 USD wird eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet. Somit erhält Vigil Neuroscience insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Analyseaspekt.

Die Diskussionen über Vigil Neuroscience in den sozialen Medien zeigen eine klare Tendenz zu negativen Meinungen in den letzten beiden Wochen. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Basierend darauf stuft die Redaktion die Aktie von Vigil Neuroscience als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung ein.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Vigil Neuroscience beträgt derzeit 45,71 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Vigil Neuroscience. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke oder im Stimmungsbild. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Vigil Neuroscience in der Gesamtanalyse ein "Neutral"-Rating.