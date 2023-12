Vigileuroscience Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die technische Analyse der Vigil Neuroscience zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,58 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 3,63 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -52,11 Prozent vom GD200 entfernt hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In ähnlicher Weise liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 5,29 USD, was einem Abstand von -31,38 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Vigil Neuroscience liegt bei 32,14, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 67,23 und unterstützt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator, der zeigt, dass in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen über Vigil Neuroscience veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den letzten Tagen konzentrierten sich ebenfalls auf negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im vergangenen Jahr haben Analysten Vigil Neuroscience einmal mit "Gut" und nie mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 3,63 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 533,61 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 23 USD führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.