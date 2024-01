Vigileuroscience Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer negativ, es wurden keine positiven Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Vigil Neuroscience. Aufgrund dieser Ergebnisse bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die Analysten schätzen die Aktie von Vigil Neuroscience langfristig als "gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, empfanden 1 die Aktie als "gut", keiner als "neutral" und keiner als "schlecht". Es liegen keine aktualisierten Bewertungen von Analysten zu Vigil Neuroscience aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 23 USD, was einer Erwartung von 580,47 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 3,38 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "gut".

In der technischen Analyse erhält die Vigil Neuroscience-Aktie eine "schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,36 USD, was einer Abweichung von -54,08 Prozent zum aktuellen Kurs von 3,38 USD entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (4,95 USD) liegt mit einem Wert von -31,72 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Vigil Neuroscience-Aktie liegt bei 68, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (40,97) führt zu einer "neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Bewertung für Vigil Neuroscience basierend auf dem RSI.

