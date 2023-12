View Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die View-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 16, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daraus resultiert ein "Gut"-Rating. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage eine geringere Volatilität und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist hier weder eine Über- noch eine Unterbewertung feststellbar, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt für die View-Aktie ein eher trübes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie tendenziell weniger Beachtung erfährt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von View im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem wurden in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um View diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der View-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,77 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,08 USD liegt, was einer Abweichung von -65,34 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dadurch erhält die View-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die verschiedenen Analysen ergeben somit gemischte Bewertungen für die View-Aktie, wobei das Anleger-Sentiment positiver ausfällt als die technische Analyse und die Stimmungs- und Diskussionslage eher negativ erscheinen.