View Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität um View herum relativ schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was die Einschätzung als "Schlecht" bestätigt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung jedoch insgesamt positiv. In den letzten Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass View derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 11,31 USD, während der Aktienkurs bei 3,72 USD steht, was einer Abweichung von -67,11 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,79 USD, was einer Abweichung von +33,33 Prozent entspricht, und somit zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von View liegt bei 56,13, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,25, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt.

Insgesamt ergibt sich für View eine neutrale Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.