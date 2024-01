View Aktie: Augen auf!

Die technische Analyse der View-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,97 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,45 USD deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -75,43 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs (2,67 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von -8,24 Prozent. Somit erhält die View-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der View-Aktie liegt bei 92,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, basierend auf den letzten 25 Handelstagen, weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die View-Aktie aufgrund dieser Bewertungen ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergibt, dass die Diskussionen rund um die View-Aktie langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Kommentare und Meinungen in den sozialen Medien zeigen in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu View, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ist die Redaktion daher der Meinung, dass die Aktie von View bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.