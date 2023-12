ViewRay Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

In den letzten zwölf Monaten hat die Viewray-Aktie eine Bewertung von insgesamt 1 Analysten erhalten, wobei alle als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 8 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 7999900 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0.0001 USD. Daher wird die Viewray-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zum Aktienkurs bei 0, was einer negativen Differenz von -89,12 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Viewray eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Dies spiegelt sich auch in den kritischen Themen wider, die in Bezug auf das Unternehmen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Das Unternehmen erhielt jedoch eine höhere Aufmerksamkeit in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in diesem Bereich führt.