Vietnamesischer Tesla Challenger VinFast beginnt mit Inlandslieferungen des SUV; US-Verkauf beginnt angeblich im Dezember

Der vietnamesische Automobilhersteller VinFast, der auf Elektrofahrzeuge umgestellt hat, hat mit der Auslieferung seiner ersten Serie von Elektro-SUVs an inländische Kunden begonnen. Was geschah: Die erste Charge von 100 Elektrofahrzeugen wurde im Rahmen einer Auslieferungszeremonie im vietnamesischen Werk in der nördlichen Provinz Hai Phong an die Kunden übergeben. Die Veranstaltung wurde live aus dem Produktionskomplex übertragen.> Das Unternehmen plant auch… Hier weiterlesen