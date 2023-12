Vietnam Manufacturing and Export Processing Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Vietnam Manufacturing & Export Processing-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 54,55 beträgt. Auch auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Vietnam Manufacturing & Export Processing.

Im Branchenvergleich erzielte Vietnam Manufacturing & Export Processing in den letzten 12 Monaten eine Performance von 196 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um -4,86 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +200,86 Prozent für Vietnam Manufacturing & Export Processing führt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 10,45 Prozent im letzten Jahr deutlich über dem Durchschnitt, nämlich um 185,55 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Vietnam Manufacturing & Export Processing von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral" erlaubt.

Die Dividendenrendite für Vietnam Manufacturing & Export Processing beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten geben daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik ab.