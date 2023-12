Vietnam Manufacturing and Export Processing Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Vietnam Manufacturing & Export Processing-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel, und die Redaktion bewertet sie daher als "Schlecht".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Vietnam Manufacturing & Export Processing-Aktie ein Durchschnitt von 0,68 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,69 HKD, was einer Abweichung von +1,47 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (50 Punkte) als auch der RSI25 (60,87) deuten darauf hin, dass die Vietnam Manufacturing & Export Processing-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.