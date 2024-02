Vietnam Manufacturing and Export Processing Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der gleitende Durchschnittskurs der Vietnam Manufacturing & Export Processing liegt derzeit bei 0,73 HKD, während der eigentliche Aktienkurs auf 0,74 HKD angestiegen ist. Dies führt zu einer Distanz von +1,37 Prozent zum GD200, was eine neutrale Bewertung zur Folge hat. Auf der anderen Seite steht der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,7 HKD, was einen Abstand von +5,71 Prozent bedeutet und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Der 7-Tage-RSI der Vietnam Manufacturing & Export Processing liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was auf ein neutral bewertetes Wertpapier hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 für die letzten 25 Tage mit einem Wert von 41,94 eine neutrale Bewertung an. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" übertrifft die Vietnam Manufacturing & Export Processing-Aktie mit einer Rendite von 166,67 Prozent die durchschnittliche Rendite um 172 Prozent. In der "Automobile"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei -14 Prozent, wobei Vietnam Manufacturing & Export Processing mit 180,67 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

