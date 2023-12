Vietnam Manufacturing and Export Processing Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Aktienkurs von Vietnam Manufacturing & Export Processing hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 196 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Automobilbranche im Durchschnitt um -6,81 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Vietnam Manufacturing & Export Processing im Branchenvergleich eine Outperformance von +202,81 Prozent erreicht hat. Auch im Bereich des zyklischen Konsumgütersektors hat das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite von 186,55 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vietnam Manufacturing & Export Processing liegt bei 42,86, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Situation daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Vietnam Manufacturing & Export Processing 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Auf fundamentaler Basis wird Vietnam Manufacturing & Export Processing im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automobil) als überbewertet angesehen. Dies basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,12, was einen Abstand von 130 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,25 bedeutet. Auf dieser Grundlage wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.