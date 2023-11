Vietnam Manufacturing and Export Processing Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Vietnam Manufacturing & Export Processing-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,64 HKD verläuft. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie eine "Gute" Einstufung erhält, da der Aktienkurs bei 0,72 HKD liegt, was einem Abstand von +12,5 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 0,76 HKD erreicht, was einer Differenz von -5,26 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal für die Aktie darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Vietnam Manufacturing & Export Processing-Aktie liegt bei 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Vietnam Manufacturing & Export Processing.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 196 Prozent erzielt, was 184,56 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 10,12 Prozent, wobei Vietnam Manufacturing & Export Processing aktuell 185,88 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Vietnam Manufacturing & Export Processing bei 35,12, was über dem Branchendurchschnitt von 21,14 liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.