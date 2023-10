Vierteljährlicher Finanzbericht von Henry Schein: Umsatz- und Gewinnprognose steigt stark an

In knapp vier Monaten wird das Unternehmen Henry Schein, mit Sitz in Melville, USA, seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Henry Schein-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell dauert es nur noch 117 Tage, bis der Marktstart erfolgt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 9,19 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut Datenanalyse rechnen Analystenhäuser damit, dass sich der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark erhöhen wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte Henry Schein einen Umsatz von 3,19 Mrd. EUR. Für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um +78,70 Prozent auf 5,71 Mrd. EUR erwartet. Der Gewinn soll voraussichtlich ebenfalls um +104,49 Prozent steigen und bei 91,09 Mio. EUR liegen.

Auf Jahresbasis sind die Analysten optimistisch gestimmt und prognostizieren eine Steigerung des Umsatzes um +78,70 Prozent sowie eine Gewinnsteigerung von +104,49 Prozent auf insgesamt 1,04 Mrd EUR im Geschäftsjahr.

Einige Aktionäre warten ab und reagieren nicht vorab auf die Quartalsschätzungen. In den letzten 30 Tagen ist der Aktienkurs um -4,84 Prozent gefallen.

Analysten schätzen den zukünftigen Aktienkurs wie folgt ein: In einem Jahr soll die Aktie bei 77,37 EUR stehen, was einen Gewinn von +15,20 Prozent bedeutet. Aktionäre, die jetzt in das Unternehmen investieren möchten, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +15,20 Prozent über 12 Monate rechnen.

Die Charttechnik zeigt einen stark negativen Trend für Henry Schein. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage bietet keine Unterstützung.

