Vierte Chinesische Ärzteversammlung für die Menschlichkeit gründet erste internationale Sektion für evidenzbasierte Medizin und ruft zu weltweiter Zusammenarbeit auf

Peking (ots/PRNewswire) -Die Vierte Chinesische Ärzteversammlung für die Menschlichkeit (Fourth Chinese Physicians Assembly for Humanity, CPAH) hat ihre erste internationale Sektion ins Leben gerufen und Experten, Ärzte und Fachleute des öffentlichen Sozialwesens aus dem Vereinigten Königreich, Norwegen, der Tschechischen Republik und anderen Ländern eingeladen, um ihre Erkenntnisse über evidenzbasierte Medizin (EBM) auszutauschen.Die diesjährige CPAH fand am 4. und 5. November sowohl online als auch physisch statt und stand unter dem Thema Kohäsion und Ko-Konstruktion: die Verantwortung von Ärzten für das Wohlergehen des Gesundheitswesens. Der internationale Online-Teil wurde weltweit von über einer Million Menschen gesehen. Zu den Highlights gehörten:- Die Forschungsarbeit von Prof. Rachel Murray, Spezialistin für die Eindämmung des Tabakkonsums, Fachärztin für Atemwegserkrankungen und Lungenkrebs, zur Wirksamkeit von Methoden zur Raucherentwöhnung- Prof. David Baldwin, Facharzt für Atemwegserkrankungen und Lungenkrebs, sprach über die Diagnose von Lungenherden- Prof. Richard Hubbard, Thoraxspezialist und Epidemiologe an der Universität von Nottingham, berichtete über die Nutzung klinischer Massendaten zur Lösung von Diagnoseproblemen- Prof. Miloslav Klugar von der Fakultät für Gesundheits- und Medizinwissenschaften der Universität Adelaide erörterte die Verwendung von GRADE-Leitlinien für die Diagnose und Behandlung von COVID-19- Prof. Per Olav Vandvik, Professor am Institut für Gesundheit und Gesellschaft der Universität Oslo, stellte eine neue Lösung vor, mit der sich Leitlinien schneller, dynamischer und zuverlässiger erstellen lassen und die sich in klinische Szenarien integrieren lässt.Professor Zhong Nanshan, Vorsitzender der CPAH und Akademiemitglied der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen, erklärte: „Seit ihrer Gründung in der Großen Halle des Volkes im Jahr 2018 ist die Chinesische Ärzteversammlung für die Menschlichkeit bestrebt, sich als Organisation zu stärken, ihren Einfluss auf das öffentliche Wohl aktiv geltend zu machen und die Kraft der engeren Beziehungen zwischen Ärzten und Patienten zu fördern."In Zukunft wird die CPAH die Verbindung und Zusammenarbeit mit ausländischen Wohlfahrtsorganisationen und dem medizinischen Bereich verstärken, um gemeinsam die Wohltätigkeitsarbeit von Ärzten in der ganzen Welt zu fördern.Informationen zur CPAHDie Vierte Chinesische Ärzteversammlung für die Menschlichkeit (Fourth Chinese Physicians Assembly for Humanity, CPAH) wurde vom Zentralkomitee der Demokratischen Bauern- und Arbeiterpartei Chinas geleitet, von der chinesischen Stiftung für medizinische Grundversorgung, der Pekinger Kangmeng-Wohltätigkeitsstiftung und dem Pekinger Life Oasis Public Service Center mitfinanziert und vom Vereinigten Aktionsbündnis für gesunde Patienten in China mitorganisiert. Die Versammlung sprach sich für mehr Mut und das Bestreben aus, Ärzte des öffentlichen Gesundheitswesens und Gesundheitsunternehmen zu vereinen, um gemeinsam eine neue „Große Mauer der Gesundheit und des öffentlichen Wohls" zu errichten.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: http://en.cpah.org.cn/Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1947233/IMAGE.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vierte-chinesische-arzteversammlung-fur-die-menschlichkeit-grundet-erste-internationale-sektion-fur-evidenzbasierte-medizin-und-ruft-zu-weltweiter-zusammenarbeit-auf-301679430.htmlPressekontakt:xiaoyujie@cncharity.comOriginal-Content von: Chinese Physicians Assembly for Humanity (CPAH), übermittelt durch news aktuell