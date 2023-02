Vier RWB Private-Equity-Dachfonds zahlen im ersten Quartal bis zu 20 Prozent aus

Oberhaching (ots) -Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG leistet in Kürze die ersten vier Auszahlungen im Jahr 2023. Knapp 10.000 Anlegerinnen und Anleger der Private-Equity-Dachfonds RWB China III, RWB Germany III sowie RWB India I und II erhalten zwischen 10 und 20 Prozent."Wir verzeichnen weiterhin gute Rückflüsse aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen und freuen uns daher, auch im aktuellen Anlage- und Inflationsumfeld die Schlagzahl bei den Auszahlungen weiter hoch halten zu können", sagt Norman Lemke, Vorstand der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG. Der Fonds RWB China III zahlt zum dritten Mal aus. Die Fonds RWB Germany III und RWB India II leisten ihre sechste bzw. siebte Ausschüttung und beim RWB India I erhalten Anleger bereits die neunte Ausschüttung.Die angekündigten Auszahlungen im Überblick:RWB China III: 10 Prozent (3. Auszahlung)RWB Germany III: 15 Prozent (6. Auszahlung)RWB India I: 10 Prozent (9. Auszahlung)RWB India II: 20 Prozent (7. Auszahlung)Über die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG:Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) bietet Privatanlegern seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die RWB den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen Ratensparplan. Mit über 150.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus der erfahrenste Anbieter Europas in diesem Kundensegment.Mehr unter: www.rwb-ag.dePressekontakt:Philipp KlöcknerTel.: 089/6666 94-565E-Mail: philipp.kloeckner@mpe.agOriginal-Content von: RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, übermittelt durch news aktuell