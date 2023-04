Vier Auszeichnungen für die ARAG beim Deutschen Versicherungs-Award 2023

Düsseldorf (ots) -Erneut mehrere Spitzenplätze beim Deutschen Versicherungs-Award 2023 für den ARAG Konzern: Die ARAG Krankenversicherung ist Sieger beim "PKV-Voll Topschutz" und einer der drei besten Anbieter bei der stationären Zusatzversicherung. Unter den Top-3-Anbietern in den Kategorien Rechtsschutz und Private Cyberversicherung platzierte sich die ARAG SE. Verliehen wird der Award von der Ratingagentur Franke und Bornberg, dem Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ)."Es freut uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder mehrfach in der Kategorie Gesundheit ausgezeichnet werden. Das untermauert eindrucksvoll, dass die ARAG Krankenversicherung mit ihrer modernen Produktpalette zu den Spitzenanbietern im Voll- und Zusatzversicherungssegment gehört. Besonders stolz sind wir auf den erneuten Sieg im Segment PKV-Voll Topschutz", betont Dr. Roland Schäfer, Vorstandssprecher der ARAG Krankenversicherungs-AG. In den Kategorien Rechtsschutz und Private Cyberversicherung platziert sich die ARAG SE unter den drei besten Anbietern. "Die Awards unterstreichen, dass wir als weltweit größter Rechtsschutzversicherer die Bedürfnisse von Verbrauchern und Kunden offensichtlich besonders gut erfüllen. Das macht uns stolz und beflügelt uns zusätzlich, immer weiter an innovativen Produktlösungen zu arbeiten", betont Dr. Matthias Maslaton, Vorstand für Vertrieb, Produkt und Innovation bei der ARAG SE.Durchgeführt wird der Deutsche Versicherungs-Award von der Ratingagentur Franke und Bornberg, dem Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ). In Form und Umfang ist er einer der größten Versicherungstests im deutschen Markt. Basis sind umfassende Leistungsbewertungen, die um Preis- und Service-Bewertungen ergänzt werden. Die zusammengeführten Ergebnisse zeigen, wer den besten Mix aus Leistungen, Prämien und Service bietet. Je Kategorie werden stets die drei besten Anbieter ausgezeichnet.Der Text steht unter folgendem Link zum Download bereit:https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00648/Pressekontakt:Christian DannerPressesprecher ARAG SETelefon: 0211 963-2217E-Mail: christian.danner@arag.deOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuell