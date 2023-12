Vienna Insurance ist zurück!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Vienna Insurance Wiener Versicherung liegt derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,16 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 45 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 13, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Versicherung"-Branche hat die Vienna Insurance Wiener Versicherung in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,18 Prozent erzielt, da ihr Aktienkurs um 20 Prozent gestiegen ist, während der Branchendurchschnitt bei 10,82 Prozent lag. Auch im "Finanzen"-Sektor hat das Unternehmen eine Überperformance von 3,9 Prozent gegenüber dem Durchschnitt von 16,11 Prozent erreicht. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Vienna Insurance Wiener Versicherung beträgt 5,08 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,87 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Vienna Insurance Wiener Versicherung-Aktie um +4,65 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab und um +2,49 Prozent vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für die Aktie auf charttechnischer Basis.

Zusammenfassend erhält die Vienna Insurance Wiener Versicherung-Aktie aufgrund ihrer Unterbewertung, Outperformance in den vergangenen 12 Monaten, Dividendenrendite und technischen Analyse insgesamt ein "Gut"-Rating.