Vienna Insurance Wiener Versicherung Gruppe Adr Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Vienna Insurance Wiener Versicherung ist derzeit nach einer technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 25,27 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (26,95 EUR) um +6,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 25,95 EUR, was einer Abweichung von +3,85 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Vienna Insurance Wiener Versicherung-Aktie zeigt einen Wert von 20 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 32,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Vienna Insurance Wiener Versicherung beträgt aktuell 7, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Vienna Insurance Wiener Versicherung eine Dividendenrendite in Höhe von 5,08 % erzielt werden, was einen Mehrertrag von 0,21 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ergibt sich daher als "Neutral".