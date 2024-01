Vienna Insurance Wiener Versicherung Gruppe Adr Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Vienna Insurance Wiener Versicherung zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 25,31 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs bei 26,45 EUR liegt, was einem Abstand von +4,5 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 26,07 EUR, was einer Differenz von +1,46 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Vienna Insurance Wiener Versicherung einen Wert von 7 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,2 als unterbewertet angesehen wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 10,76 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,24 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite mit 16,26 Prozent über dem Durchschnitt, was einer Überperformance von 3,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Für Vienna Insurance Wiener Versicherung wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Zudem gab es eine positive Änderung in der Stimmungsrate, was insgesamt zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.