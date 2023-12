Vienna Insurance Wiener Versicherung Gruppe Adr Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Vienna Insurance Wiener Versicherung eine Rendite von 20 Prozent, was 8,08 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 11,52 Prozent, und Vienna Insurance Wiener Versicherung liegt aktuell 8,48 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird als Mittel der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Vienna Insurance Wiener Versicherung beträgt derzeit 25 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Punkte mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Vienna Insurance Wiener Versicherung veröffentlicht. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,16 liegt Vienna Insurance Wiener Versicherung unter dem Branchendurchschnitt von 13,07. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.